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Giriş Tarihi: 13.8.2024

Fransa’da çocuklar arasında antidepresan kullanımı artıyor

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Fransa’da çocuklar arasında antidepresan kullanımı artıyor
Fransız ulusal sağlık sistemi tarafından hazırlanan rapora göre, 12-25 yaş arasındaki gençler önceki yıllara kıyasla daha fazla antidepresan kullanıyor. Euronews'teki habere göre raporda, 2019- 2023 yılları arasında, 12-25 yaş arası gençlerin reçeteli ilaç kullanımı her binde kişide yüzde 55 artarken, 26-60 yaş arası bireylerin reçeteli ilaç kullanımının sadece yüzde 8 artış gösterdiği belirtildi. Uzmanlara göre Fransa'daki sağlık sistemi çocukların psikolojik tedavileri konusunda yetersiz kalıyor.
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Fransa’da çocuklar arasında antidepresan kullanımı artıyor
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