Fransa’da çocuklar arasında antidepresan kullanımı artıyor

Fransız ulusal sağlık sistemi tarafından hazırlanan rapora göre, 12-25 yaş arasındaki gençler önceki yıllara kıyasla daha fazla antidepresan kullanıyor. Euronews'teki habere göre raporda, 2019- 2023 yılları arasında, 12-25 yaş arası gençlerin reçeteli ilaç kullanımı her binde kişide yüzde 55 artarken, 26-60 yaş arası bireylerin reçeteli ilaç kullanımının sadece yüzde 8 artış gösterdiği belirtildi. Uzmanlara göre Fransa'daki sağlık sistemi çocukların psikolojik tedavileri konusunda yetersiz kalıyor.