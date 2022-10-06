Fransa’da enerji tasarrufu planı tanıtıldı

ENERJİ TASARRUF PLANI

Plana göre, kamu görevlileri için enerji tüketimini azaltmaya yönelik 30 adım bulunuyor. Kamu binalarının maksimum 19 derecede ısıtılması, tuvaletlerdeki sıcak su zorunluluğunun kaldırılması, kamudaki servis araçlarının hızının saate en fazla 110 km ile sınırlandırılması ve kamu görevlilerinin evden çalışmaya teşviki bu adımlar arasında yer alıyor.

EcoWatt "kırmızı" sinyal bildirdiğinde elektrik sisteminde tüketime dayalı ciddi baskı oluştuğu ve tüketim azaltılmadığı takdirde elektrik kesintilerin kaçınılmaz olduğu anlaşılıyor. EcoWatt bu sinyali verdiği günlerde kamu binalarının sıcaklığı 18 dereceye düşürülebilecek.

Yerel yönetimlerden, kamuya bağlı spor salonlarında sıcaklığın 2 derece, havuzlarda ise 1 derece düşürülmesi istendi.

Ülkede yerel saat ile 01.00-06.00 arası ışıklı reklam panoları söndürülecek.

Vatandaşlar, hanelerinin ısıtma derecesini 19'la sınırlandırmaya, toplu taşıma kullanmaya ve araç paylaşımına teşvik edilirken, hanelerde ısı pompası için 9 bin avroya kadar varan yardım yapılacağı açıklandı.

Ülkede 10 Ekim'de enerji tasarrufuna ilişkin bilinçlendirmeye yönelik kampanya başlatılacak.