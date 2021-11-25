Fransa’da göçmen faciası! İzlemekle yetindiler…

Fransa'nın kuzeyinde bulunan Pas-de-Calais bölgesinden gece saatlerinde İngiltere'ye gitmek üzere yola çıkan bir tekne, Manş Denizi'nde battı. Yaşanan faciada aralarında 5 kadın ve 1 kız çocuğunun da bulunduğunu 31 göçmen hayatını kaybetti.
Fransa İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre korkunç olay, bir balıkçının yerel saatle 14.00 sıralarında Pas-de-Calais bölgesinde bir kasaba açıklarında denizde yüzen bedenleri görüp ihbarda bulunmasıyla ortaya çıktı.
Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alınırken, Fransa Cumhurbaşkanı Macron, yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği'ni (AB) "göç sorununa" ilişkin acil toplantı yapmaya çağırdı.
AB Sınır Güvenliği Ajansı Frontex'in imkanlarının derhal güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Macron, "Fransa, Manş Denizi'nin mezarlığa dönüşmesine izin vermeyecek." açıklamasında bulundu.
Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanın, göçmenlerin kanal geçişiyle bağlantılı olduğundan şüphelenilen beşinci bir şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.
Fransa'dan İngiltere'ye gitmek isteyen göçmen teknesi battı. En az 33 kişi hayatını kaybetti | Video
Darmanın, "Lille Savcılığı tarafından soruşturma açıldı ve kesinlikle çok hızlı bir şekilde bilgi alacağız. Dün akşam bu göçmenlerin transferiyle bağlantılı olduğundan şüphelendiğimiz 4 kaçakçıyı gözaltına almıştık, gece saatlerinde beşincisini gözaltına aldık" ifadelerini kullandı.
JOHNSON VE MACRON'DAN KRİTİK GÖRÜŞME
İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, korkunç olayın ardından, düzensiz göçü durdurmanın aciliyeti konusunda anlaştı.
Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamaya göre, liderler telefon görüşmesinde düzensiz göçü ele aldı.
Johnson ve Macron, "ölümcül geçişleri önlemek için ortak çabaları hızlandırmanın aciliyeti ve insanların hayatlarını riske atmaktan sorumlu çeteleri durdurmak için mümkün olan her şeyi yapma" konusunda mutabık kaldı.
Sorunun etkili bir şekilde çözümü için Belçika ve Hollanda'nın yanı sıra kıtadaki diğer ülkelerle yakın çalışmanın önemi üzerinde duran liderler, "trajik can kayıplarının", bu ölümcül geçişleri durdurmak ve suç çetelerinin işlerine darbe vurmak için tüm seçenekleri masada tutmanın hayati önem taşıdığını bir kez daha gösterdiğini belirtti.
Göçmenler yıllardır İngiltere'ye gitme umuduyla Hauts-de-France kıyılarına, Grande-Synthe veya Calais gibi kasabalara akın ediyor. İngiltere makamlarına göre 2021 başından bu yana küçük teknelerle 22 bin göçmen İngiltere'ye ulaşmayı başardı.