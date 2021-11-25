Fransa’da göçmen faciası! İzlemekle yetindiler…

Sorunun etkili bir şekilde çözümü için Belçika ve Hollanda'nın yanı sıra kıtadaki diğer ülkelerle yakın çalışmanın önemi üzerinde duran liderler, "trajik can kayıplarının", bu ölümcül geçişleri durdurmak ve suç çetelerinin işlerine darbe vurmak için tüm seçenekleri masada tutmanın hayati önem taşıdığını bir kez daha gösterdiğini belirtti.