Fransa’da havai fişek kazası! Ölü ve yaralılar var

Francebleu'nün haberine göre, Cholet kentinde perşembe gecesindeki kutlamalarda havai fişek gösterileri organize edildi.

Bu esnada 50 metre uzaklıkta gösterileri izleyen aileden 7 yaşındaki erkek çocuk ile 24 yaşındaki kız kardeşi havai fişeklerin isabet etmesi nedeniyle yaşamını yitirdi. Alanda 1'i ağır 7 kişi de yaralandı.

KALABALIĞIN ORTASINDA PATLADI

FranceInfo'ya konuşan Cholet Belediye Başkanı Gilles Bourdouleix, bir fişeğin gösterileri izleyen kalabalığın ortasında patladığını aktardı.

Bourdouleix, gösteriler öncesi bölgeden uzaklaşmaları yönündeki uyarılara rağmen kalabalığın alandan ayrılmadığını belirtti.

Olaya ilişkin soruşturma açıldı.

Ülkede, kutlamalarda, tehlike arz ettiği gerekçesiyle havai fişekli gösterilerinin yasaklanması tartışılıyor.