Fransa’da ırkçı saldırı: Engelli Müslüman kadına yapılanlar şoke etti

YETKİLİLER SALDIRIYA SESSİZ

Saldırıya ilişkin LiDL'dan henüz bir açıklama yapılmazken, saldırgan hakkında herhangi bir önlem alınmaması da öfke uyandırdı.

CFCM, engelli Müslüman kadına saldırı anına şahit olan herkesi ifade vermeye ve soruşturmaya destek olmaya çağırdı.

Ayrıca CFCM, medya kuruluşlarının ve siyasilerin mağdurların "ten rengine, kökenine veya dini kimliğine bağlı olarak" değişen tepkilerini "çifte standart" olarak niteleyerek, ülkede "İslam karşıtı söylemlerin normalleşmesinin ardından, İslam karşıtı şiddetin de normalleşmesine" tanıklık edildiğini belirtti.