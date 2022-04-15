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Giriş Tarihi: 15.4.2022 17:05 Son Güncelleme: 15.4.2022 17:08

Fransa'da işler kızışıyor! Başörtülü kadın, aşırı sağcı Le Pen'den böyle hesap sordu

Fransa’da işler kızışıyor! Başörtülü kadın, aşırı sağcı Le Pen’den böyle hesap sordu

Fransa'da Macron ve Le Pen arasındaki çekişme hız kesmeden devam ediyor. Seçim kampayası kapsamında bugün sahnede olan Le Pen'in karşısına bir anda bir başörtülü kadın çıktı. Le Pen'den hesap soran kadın, bir an şaşkınlığa uğrattı. Ancak Le Pen, kadının sözlerine rağmen yine skandal ifadelere imza attı.

Fransa'da seçim yarışı devam ediyor. Seçim kampanyalarına hızla devam eden aşırı sağcı Marine Le Pen, bugün sahnedeydi. Le Pen'in karşısına geçen başörtülü bir kadın ise aşırı sağcı adaydan hesap sordu. Le Pen, karşısında başörtülü kadınları görünce kısa bir şaşkınlık yaşadı. "Kadın başörtüsünün siyasette işi ne?" diye sordu.

SKANDAL İFADELER

Ancak Le Pen şaşkınlığını attıktan sonra hala düşüncelerinin arkasında olduğunu söyledi. Le Pen, yine skandal açıklamalarda bulunarak, "Zaman içinde dayatılan bir üniforma" dedi.

KARŞILIK VERDİ

Kadın ise karşılık vererek bunun doğru olmadığını, kendi isteğiyle geç yaşta kullanmaya başladığını, kendini böyle daha huzurlu gördüğünü ve özellikle bu şekilde de büyükanne gibi hissettiğini söyledi.

MACRON'DA DA DURUM AYNI

Macron da benzer şekilde canlı sohbette bugün başörtülü bir kadınla ile tanıştı. Le Pen'den biraz daha yumuşak olsa da yine de okullardan başörtüsü yasağını savundu.

SEÇİM KAMPANYALARI DEVAM EDİYOR

Le Pen de Macron da 24 Nisan'a kadar devam edecekleri seçim kampalarında başörtülü kadınların tepkisiyle karşılaşıyor. Ancak sağcı siyasiler iddialarından vazgeçmiyor.

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Fransa'da işler kızışıyor! Başörtülü kadın, aşırı sağcı Le Pen'den böyle hesap sordu
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