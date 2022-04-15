Fransa’da işler kızışıyor! Başörtülü kadın, aşırı sağcı Le Pen’den böyle hesap sordu

Fransa'da seçim yarışı devam ediyor. Seçim kampanyalarına hızla devam eden aşırı sağcı Marine Le Pen, bugün sahnedeydi. Le Pen'in karşısına geçen başörtülü bir kadın ise aşırı sağcı adaydan hesap sordu. Le Pen, karşısında başörtülü kadınları görünce kısa bir şaşkınlık yaşadı. "Kadın başörtüsünün siyasette işi ne?" diye sordu.

SKANDAL İFADELER

Ancak Le Pen şaşkınlığını attıktan sonra hala düşüncelerinin arkasında olduğunu söyledi. Le Pen, yine skandal açıklamalarda bulunarak, "Zaman içinde dayatılan bir üniforma" dedi.