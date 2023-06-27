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Giriş Tarihi: 27.6.2023 13:28

Fransa'da kadın futbolunda başörtüsüne izin verilmesi konuşuluyor

Fransa'da Danıştayın kamu raportörü Clement Malverti, Futbol Federasyonunun kadın futbolculara başörtüsü yasağını kaldırmasını talep etti.

AA
Fransa’da kadın futbolunda başörtüsüne izin verilmesi konuşuluyor

Fransız basınındaki habere göre, dün Danıştaydaki oturumda Fransa Futbol Federasyonunun iç tüzüğünün ilk maddesinde yer alan maçlarda başörtüsü dahil dini simgeler taşıma yasağı görüşüldü.

Danıştayın kamu raportörü Malverti, Federasyonun tüzüğünün ilk maddesinin iptalini ve maçlarda başörtüsü dahil dini simgelere izin verilmesini talep etti. Malverti, milli takım oyuncuları hariç diğer futbolcuların "tarafsızlık yükümlülüğüne" tabi olmadığı değerlendirmesinde bulundu.

Danıştayın futbolda başörtüsü yasağına ilişkin emsal teşkil edecek kararının temmuz ortasında çıkması bekleniyor.

"Les Hijabeuses" (Başörtülüler) olarak bilinen futbolculardan oluşan topluluk, Futbol Federasyonunun 2016'dan bu yana başörtüsüne izin vermemesi üzerine bu yasağın iptali için Danıştaya başvuruda bulunmuştu.

Futbol Federasyonunun iç tüzüğündeki ilk madde, futbolcuların dini aidiyetlerini gösteren kıyafet veya simgeleri taşımasını yasaklıyor.

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Fransa'da kadın futbolunda başörtüsüne izin verilmesi konuşuluyor
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