Fransa’da kaos yayılıyor

Türkiye milyonlarca kişiyi ilgilendiren EYT ve diğer yasaları kolayca uygulamaya koyarken Avrupa'da bir çok hükümet halkın sosyal adalet ve ekonomik taleplerini karşılamada ya yetersiz kalıyor ya da ya uygulamaya koyduğu haksız yasalar halkın isyanına yol açıyor. Bunun tipik örneklerinden biri de Fransa yaşanıyor. Fransa'da Hükümetin emeklilik yaşının 64'e yükseltilmesini içeren düzenlemeyi mecliste oylama yapılmadan devreye almak için adım atmasına karşı tepkiler çığ gibi büyüyor. Tartışmalı reform tasarısına tepki gösteren binlerce kişi, dün gece de başkent Paris'te sokağa indi. Göstericiler, çöp konteynerleri, bisiklet ve scooterları ateşe verdi, polis karşıtı sloganlar attı. Polisler göstericileri, tazyikli su, biber gazı ve copla müdahale ederek dağıtmaya çalıştı. Fransız basınına göre, 71 gösterici gözaltına alındı. Öte yandan önceki gün Paris'teki gösterilerde 2 gazetecinin gözaltına alındığını belirtildi.