Fransa’da kırmızı alarm! Krizi tam sayfa duyurdular

Avrupa'da giderek derinleşen enerji krizinde her gün yeni bir olay yaşanıyor. Krizin en yoğun yaşandığı ülkelerden Fransa'da geçtiğimiz günlerde elektrik kesintisi uyarıları peş peşe gelmişti. Ülkede bu kez basın kırmızı alarm verdi.

Fransa Ticaret ve Sanayi Odası (CCI) ülkede yaşanan enerji krizi nedeniyle gazeteler aracılığıyla elektrik tasarrufu çağrısı yaptı.

"IŞIĞI SÖNDÜRÜN!"

Ülkenin önde gelen basın organlarından Les Echos, Le Parisien'in de olduğu çok sayıda gazete, bugünkü sayılarında büyükçe bir fonda "Aydınlığın ülkesinde (ışığı) kapatmasını da biliriz" mottosuyla tasarruf kampanyasına ilişkin hazırlanan afişe yer verdi.