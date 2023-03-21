Fransa’da Macron hükümeti gensoru önergesinde kıl payı kurtuldu

İlk gensoru önergesinin az farkla başarısız olmasının ardından aşırı solcu La France Insoumise'den milletvekilleri, "İstifa" ve "Sokaklarda buluşacağız" yazan pankartlar açtılar. Ülkede protestolar devam ederken, sendikaların ise perşembe günü geniş çaplı grevler düzenlemesi bekleniyor.



EMEKLİLİK REFORMU

Ülke genelinde protestolara yol açan reforma göre, Fransa'da 1 Eylül'den itibaren emeklilik yaşı her yıl 3 ay kademeli olarak artırılacak. Emeklilik yaşı 2027'de 63 yıl 3 aya, 2030'da ise 64 yıla ulaşacak. 2027'den itibaren emeklilik maaşının tamamını alabilmek için 43 yıl çalışmış olmak gerekecek.