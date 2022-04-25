Macron seçildi! Fransa’da protestolar başladı

Paris'te kendileri "faşist karşıtı" olarak adlandıran yüzlerce kişi Republique Meydanı'nda toplandı.
Eylemciler, Macron karşıtı sloganlar attı. Polis, göstericilere biber gazıyla müdahale etti.
ÇÖP BİDONLARI ATEŞE VERİLDİ
Rennes'de valiliğin gösteri yasağına rağmen şehir merkezinde toplanan yaklaşık 250 eylemci, birçok çöp bidonunu ateşe verdi ve çevreye zarar verdi. Polis, göstericilere karşı biber gazı kullandı.
Nantes merkezinde toplanan protestocular, Macron karşıtı sloganlar attı ve pankartlar taşıdı. Polis eylemcileri uzaklaştırmak için biber gazı kullandı.
Polis, gösterilerde yoğun güvenlik önlemleri aldı.
MACRON OYLARIN YÜZDE 58,2'SİNİ ALDI
Fransa'da düzenlenen cumhurbaşkanı seçimlerinin ikinci turunda mevcut Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, resmi olmayan sonuçlara göre oyların yüzde 58,20'sini alarak seçimin galibi oldu.
Fransa'da halk, yerel saatle 08.00'de mevcut Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile aşırı sağcı aday Marine Le Pen'in yarıştığı cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda oy vermek için sandık başına gitmişti. Birçok kentte yerel saatle 19.00'da son bulan oy verme işleminin ardından açıklanan resmi olmayan ilk sonuçlara göre mevcut Cumhurbaşkanı Macron oyların yüzde 58,20'sini alarak seçimin galibi oldu. Macron'un rakibi Le Pen ise oyların yüzde 41,80'ini aldı.
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, yerel saatte 17.00'de seçime katılım oranının yüzde 63,23 olduğu aktarılmıştı. Söz konusu katılım oranı 2017'de düzenlenen seçimdeki aynı döneme kıyasla 2 puan düşüş göstermişti.