Fransa’da Macron yönetimine gölge düşürecek yeni skandal! Saray’da tecavüz iddiası ortalığı karıştırdı!

Fransa, Elysee Sarayı'nda yaşanan cinsel skandalla bir kez daha sarsıldı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un sarayında yaşanan bu skandal, adeta Macron'un yönetimine gölge düşürecek cinsten…

SARAY'DA BİR KADIN ASKER TECAVÜZE UĞRADI

Elysee Sarayı'nda görev yapan bir kadın askerin, yine aynı sarayda görev yapan bir başka askerin tecavüzüne uğradığı belirtildi. Olayın gün yüzüne çıkmasıyla konuyla ilgili dava açıldı.

SKANDAL TEMMUZ AYINDA MACRON'UN SARAYDA DÜZENLEDİĞİ ETKİNLİKTE GERÇEKLEŞTİ

Fransız Liberation Gazetesi'nde yer alan haberde; Fransız savcıların yaptığı araştırmalarıa yer verildi. Cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen askerin, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un temmuz ayında katıldığı bir etkinlik sırasında gerçekleştiği ifade edildi.