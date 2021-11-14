Fransa’da Macron yönetimine gölge düşürecek yeni skandal! Saray’da tecavüz iddiası ortalığı karıştırdı!

Fransa, Elysee Sarayı'nda yaşanan cinsel skandalla bir kez daha sarsıldı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un sarayında yaşanan bu skandal, adeta Macron'un yönetimine gölge düşürecek cinsten…
SARAY'DA BİR KADIN ASKER TECAVÜZE UĞRADI
Elysee Sarayı'nda görev yapan bir kadın askerin, yine aynı sarayda görev yapan bir başka askerin tecavüzüne uğradığı belirtildi. Olayın gün yüzüne çıkmasıyla konuyla ilgili dava açıldı.
SKANDAL TEMMUZ AYINDA MACRON'UN SARAYDA DÜZENLEDİĞİ ETKİNLİKTE GERÇEKLEŞTİ
Fransız Liberation Gazetesi'nde yer alan haberde; Fransız savcıların yaptığı araştırmalarıa yer verildi. Cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen askerin, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un temmuz ayında katıldığı bir etkinlik sırasında gerçekleştiği ifade edildi.
ASKER SORGUYA ALINDI ANCAK HENÜZ SUÇLU BULUNMADI!
Haberde ayrıca tecavüz ettiği iddia edilen askerin 12 Temmuz tarihinde konuyla ilgili sorguya alındığı, ancak askerin henüz suçlu bulunmadığı da açıklandı.
BENALLA SKANDALINA BENZEMESİNDEN KORKULUYOR
Geçen hafta Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'ın eski koruması ve güvenlik danışmanı Alexandre Benalla'nın 2018 yılında Paris'taki protestolar sırasında göstericilere saldırmaktan üç yıl hapse mahkum edilmişti. Benalla hapise girmeyecek, ancak 1 yıl boyunca elektronik kelepçeyle ev hapsine olacak.
"MACRON YÖNETİMİ TAVRINI KOYMAK İSTİYOR"
Başkanlık kaynaklarından yapılan açıklamada, "Benalla olayından sonra Macron yönetimi, Elysee Sarayı'nda uygunsuz tavırlar sergileyen herhangi kişilere karşı tutumunu en kısa sürede koymak istiyor. "ifadeleri kullanıldı.