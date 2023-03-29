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Giriş Tarihi: 29.3.2023 16:33

Fransa’da Macron’a ‘pislik’ diyen kadını evinden polisler aldı

Fransa’da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a yönelik tepkiler giderek artıyor. Tartışmalı emeklilik reformu nedeniyle büyük tepki çeken Macron, birçok kesiminden de eleştiri oklarını üzerine çekiyor. Son olarak Macron’u kastederek hakaret ettiği öne sürülen bir kadın, evine gelen polislerce gözaltına alındı.

AA
Fransa’da Macron’a ‘pislik’ diyen kadını evinden polisler aldı

Fransa'nın Saint-Omer bölgesinde, "Sarı Yelekliler" hareketinin temsilcilerinden bir kadının Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u kastederek "pislik" ifadesini kullandığı iddiasıyla gözaltına alındığı belirtildi.

Fransız kanalı BFMTV'nin haberine göre, söz konusu kadın, Vali'nin şikayeti üzerine evine gelen polislerce gözaltına alındı.

HAPİS VE PARA CEZASI ÖNGÖRÜLÜYOR

Kadının, Macron'un tartışmalı emeklilik reformuna ilişkin Fransız televizyonlarına konuştuğu 22 Mart'tan bir gün önce Facebook üzerinden onu kastederek "Pislik yarın 13'te sizlere, hiçbir kıymet verilmeyenlere seslenecek. Pisliği sadece televizyonlarda görebiliyoruz." yazdığı belirtiliyor.

20 Haziran'da "cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla mahkemede ifade verecek olan kadın, Facebook'ta paylaştığı ifadelerden suçlu bulunduğu takdirde 6 yıl hapis ve 22 bin 500 bin avroya kadar para cezasıyla karşı karşıya kalacak.

Öte yandan kadın, ifadesinde başka bir kelime yazmak istediğini ama "klavyenin azizliğine" uğradığını iddia etti.

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Fransa’da Macron’a ‘pislik’ diyen kadını evinden polisler aldı
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