Fransa’da Macron’a ‘pislik’ diyen kadını evinden polisler aldı

Fransa'nın Saint-Omer bölgesinde, "Sarı Yelekliler" hareketinin temsilcilerinden bir kadının Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u kastederek "pislik" ifadesini kullandığı iddiasıyla gözaltına alındığı belirtildi.
Fransız kanalı BFMTV'nin haberine göre, söz konusu kadın, Vali'nin şikayeti üzerine evine gelen polislerce gözaltına alındı.
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Kadının, Macron'un tartışmalı emeklilik reformuna ilişkin Fransız televizyonlarına konuştuğu 22 Mart'tan bir gün önce Facebook üzerinden onu kastederek "Pislik yarın 13'te sizlere, hiçbir kıymet verilmeyenlere seslenecek. Pisliği sadece televizyonlarda görebiliyoruz." yazdığı belirtiliyor.