Fransa’da Macron’a tepki büyüyor: Bu kez yuhalandı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Hautes-Alpes vilayetindeki Savines-le-Lac köyüne ziyareti sırasında emeklilik reformuna tepki gösterenler tarafından yuhalandı. Savines-le-Lac köyüne ziyaret gerçekleştiren Macron, basına açıklama yaptığı sırada köyde toplanan reform karşıtı göstericiler tarafından yuhalandı.

Çarşamba günü Fransa Başbakanı Elisabeth Borne'un sendikalarla bir araya geleceğini aktaran Macron, "Diyalog devam ediyor. Bu reformla ilgili toplumsal itiraz var ama bu, her şeyin durması gerektiği anlamına gelmiyor. Çalışmaya devam ediyoruz." ifadesini kullandı.