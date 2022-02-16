Fransa’da maske kullanma zorunluluğu kalkabilir

Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, Kovid-19 salgının iyiye doğru gitmesi halinde kapalı alanlarda maske kullanma zorunluluğunun mart ortasında kaldırılabileceğini belirtti. Veran, yaptığı açıklamada, salgının seyrinin ülke genelinde iyileştiğini ve böyle devam etmesi halinde birkaç hafta içinde beşinci dalganın sona erebileceğini söyledi.

AŞI KARTI UYGULAMASI HAFİFLETİLEBİLİR

Gerekli şartların oluşması durumunda mart ortasında Kovid-19 tedbirlerini yine gevşetebileceklerini ifade eden Veran, bunun için yoğun bakımlarda tedavi görenlerin sayısının 1000-1500'e düşmesi ve Kovid-19'a bağlı olmayan tedavilerin ve ameliyatların ertelenmemesi gerektiğini belirtti.

Veran, bu bağlamda mart ortasında kapalı alanlarda maske kullanma zorunluluğunun kaldırılabileceğini ve Kovid-19 aşı kartı uygulamasını hafifletebileceklerini kaydetti.