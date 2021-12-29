Fransa’da Müslümanlara yönelik saldırılar arttı

Fransa
'da aynı bölgedeki 2 camiye yönelik İslam karşıtı saldırı düzenlendi. Mure
ve Domene
kentlerinde 2 cami, ırkçı saldırıların hedefi oldu. Kentteki Müslüman Türk toplumunun idare ettiği La Mure'deki camiye sabah gelen cemaat, bina önündeki çöp bidonlarını devrilmiş, posta kutusu ve kapı koluna zarar verilmiş, küçük bir Türk bayraklı flamayı kısmen yanmış halde buldu. Diğer yandan, Domene kentinde ise sarhoş olduğu düşünülen bir kişi, 27 Aralık akşamı kentteki mescide girerek etrafa zarar verdi, kâğıttan bir masa örtüsüne imamı ve cemaati teröre teşvikle suçlayan ifadeler yazdı. Pays de la Loire bölgesindeki Chateau-Gontier kasabası merkezinde de duvarlara Müslümanları ve diğer azınlıkları hedef alan ırkçı yazılar yazıldı.
BU YIL 22 CAMİYI KAPATTILAR
Fransa Türk Müslüman Dernekleri Koordinasyon Komitesi
, ülkede özellikle son dönemde Müslüman karşıtı fikirlerin yükselişe geçtiğini ve Müslümanların doğrudan saldırılara maruz kaldığını açıkladı. Fransa'da İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla bu yıl 22 cami kapatıldı.