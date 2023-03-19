Fransa’da öfke seli büyüyor

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un talebi üzerine parlamentoda oylanmadan tartışmalı emeklilik reformunun kabul edilmesine tepki gösteren binlerce kişi, Paris'te yeniden toplandı. Concorde Meydanı'nda toplanan göstericiler, hükümetin reformu geri çekmesini talep etti. Alanda "özgürlük ateşi" adını verdikleri büyük bir ateş yakan göstericiler, Macron'un maketini de ateşe verdi. Göstericiler söktükleri kaldırım taşlarını polislere fırlattı. Araçları ateşe veren göstericiler, bazı mağazaların da camlarını kırdı. Polis göz yaşartıcı gaz kullandı, 38 kişiyi gözaltına aldı. Önceki gün de 310 kişi gözaltına alınmıştı.