Fransa’da öğrencilerin gıda yardımına ihtiyacı artıyor

Berlin'den gelen iki öğrenci, AA muhabirine yaptıkları açıklamada, düşük olan burslarının aynı zamanda Paris'te kirayı ödeyip ve beslenmeleri için yeterli olmadığını, bu nedenle Linkee'nin yardımına ihtiyaç duyduklarından bahsetti. Emy ve Anna, ebeveynlerinin yardımlarına rağmen, Paris'teki hayatın herhangi bir hobi edinmek için pahalı olduğuna işaret ederek, Linkee'nin yardımlarını "elzem" olarak niteledi.

Adrien ise "Her kuruşu saymalıyız, herhangi bir masrafı bir deftere not almalıyız, yoksa ayın 15'inden itibaren yiyecek bir şeyimiz yok." diyerek, Parisli öğrenciler için "hayati" olarak nitelediği bu dağıtımın girişimcilerine teşekkür etti. Yardım almaya ilk geldiğinde utandığını dile getiren Adrien, "Sokakta yaşamıyorum ve benden daha zor durumda olan insanlar var ancak bu yardıma gerçekten ihtiyacım var." ifadesini kullandı.

Adrien, aylık bursunun, yaklaşık 550 avroya tekabül ettiğini, ulaşım ve ortak yaşadığı evin kirasını ödedikten sonra tükendiğini belirtti.

Fransa'da öğrenciler açlıkla mücadele ediyor | Video

Gıda kolisi için kuyrukta bekleyen Sarah da devlet düzeyinde daha iyi bir yardım yapılmamasının üzücü olduğunu kaydederek, "İyi ki dernekler var çünkü öğrencilerdeki ekonomik güvencesizlik, akademik başarısızlığa yol açan bir veba." dedi.

Sarah, çok sayıda öğrencinin beslenebilmek için akşam geç saatlere kadar çalışmak zorunda olduğunu ve sonunda bunun katlanılabilir olmadığı için eğitimlerini yarıda bıraktıklarını anlattı.