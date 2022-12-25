Fransa’da öldürülen 20 yaşındaki Akın Genç’in cenazesi Trabzon’da defnedilecek

Aulnay-sous-Bois'da 15 Aralık'ta gerçekleşen olayda hayatını kaybeden Genç'in cenazesi, yarın Fransa'da düzenlenecek törenin ardından 28 Aralık Çarşamba günü Trabzon'a getirilecek ve gün içinde törenle defnedilecek.

Olayın ardından cenaze işlemleri için yurda dönen aileden baba Asım Genç, çarşamba günü eşi Müzeyyen Genç ve akrabalarıyla Çaykara ilçesine geldiklerini söyledi.

Oğlunun, Fransa'da doğup büyümesine rağmen Trabzon, Çaykara ve köye karşı bambaşka bir aşkı olduğunu ifade eden Asım Genç, "Akın'ın hayatı evden okula, okuldan eveydi. Akın'ın 5 dakika boş zamanı olsa, ya kitap okur ya da değişik şeyler yapardı, boş zamanı yoktu, farklı bir çocuktu. Okulda da başarısı yüksekti. Müzikle uğraşıyordu. İlişkileri de farklıydı, bize de benzemezdi. Trabzonspor'a olan sevgisi de fazlaydı. Çocuğum olduğu için övmüyorum, Akın'ı tanıyanlar nasıl biri olduğunu iyi biliyorlar ve söylüyorlar. Neye ağlayacağım, neyi unutup neyi söyleyeceğimi bilmiyorum. Bir boşlukta hissediyorum kendimi." diye konuştu.

Baba Genç, Süper Lig'de dün oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe maçında Çaykara Trabzonspor Taraftar Derneğinin, Akın'ı unutmayarak maçta pankart açtığını söyledi.

Oğlunun, Trabzon'a geldiğinde dernekle birlikte Trabzonspor maçlarına gittiğini anlatan Genç, "Sağ olsun dernek, Akın'a olan sevgisini dünkü maçta pankart açarak ifade etmiş, benim için teselli bunlardır." dedi.

Konuşurken duygusal anlar yaşayan Genç, "Üç evladım var. Herkesin yeri farklı mutlaka ama Akın'ın yeri apayrıydı. O benim arkadaşımdı, sırdaşımdı, her şeyimdi, onunla her şeyi paylaşırdım." ifadelerini kullandı.

Genç, Akın'ın otopsi sonucunun ya da olayla ilgili henüz net bir bilginin kendilerine verilmediğini belirterek, şunları söyledi:

"Paris'teki polislere güveniyorum. Bize oldukça ilgili davrandılar, belli bir aşamada olduklarını ve önümüzdeki hafta bilgi vereceklerini söylediler. Akın'ın katili ya da katilleri yakalanırsa çok ufak bir teselli olacağım. Çünkü Akın daha geri dönmeyecek ama en azından sebebini öğreneceğim. Sebebi nedir? Herhalde o da bir rahatlıktır. Şu anda derin ve karanlık bir kuyunun içinde çırpınıp duruyoruz, nereden çıkacağımızı hesap ediyoruz. Bu kadar günahsız ve her yönüyle farklı bir çocuk neden katlediliyor? Onu öğrenmek istiyorum."

AKIN'IN CENAZESİ ÇARŞAMBA GÜNÜ TRABZON'DA DEFNEDİLECEK

Asım Genç, Fransa'da yarın cenaze töreni düzenleneceğini, törene Akın'ın okul arkadaşlarının da katılacağını belirterek, 3 Ocak Salı günü de oğlunun Fransa'daki okulunda anma töreni düzenleneceğini kaydetti.

Akın'ın iki ağabeyinin cenaze işlemleri için Paris'te bulunduğunu aktaran Genç, Akın'ın cenazesinin 28 Aralık Çarşamba günü 08.45'te uçakla Trabzon'a getirileceğini, gün içinde öğle veya ikindi namazı sonrası cenazesini defnetmeyi planladıklarını söyledi.

Genç, kendilerine destek olan herkese teşekkür ederek, "Bize verilen destekler bizi ayakta tuttu, daha perişan bir halde olabilirdik. O nedenle herkese teşekkür ediyorum." dedi.