Fransa'da "Paris'i kuşatma" eylemi! Çiftçiler ayaklandı: Kente giriş çıkışlar kapattılar

"AMACIMIZ HÜKÜMETE BASKI OLUŞTURMAK"

Eylemlere öncülük eden ülkenin en büyük çiftçi sendikası FNSEA'nın Başkanı Arnaud Rousseau, Paris'e ulaşım sağlayan ana yolları 30 kilometreye kadar trafiğe kapatacaklarını bildirdi.

Başkan Rousseau, Paris'i kuşatma eylemi ile "Fransızların hayatlarını sekteye uğratmayı değil hükümet üzerindeki baskı artırarak krize bir an önce çözüm bulmayı" hedeflediklerini belirtti.

Eylemlerin sürdüğü sırada Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un kabinedeki bazı bakanlar ile çiftçi protestolarını görüşmek üzere bir araya geldiği bildirilirken, Başbakan Gabriel Attal'ın da ilerleyen saatlerde FNSEA Başkanı Rousseau'yu kabul etmesi bekleniyor.

Ülke genelinde çiftçiler, Toulouse, Agen, Beauvais, Rennes gibi çok sayıda kentte gelirlerinin az olmasını ve hükümetin tarım politikasını protesto ediyor.

Çiftçiler hükümetin taleplerine kulak vermesi için traktörleriyle günlerdir yol ve otoyolları trafiğe kapatıyor.