Fransa’da ‘PKK kampı’ skandalı

Fransa'da terör örgütü PKK yandaşlarının 'ideolojik eğitim kampı' düzenlemesine izin verildiği ortaya çıktı. PKK, Fransa'nın terör örgütleri listesinde yer alıyor. Ancak terör örgütü yandaşlarının Marsilya kenti yakınlarındaki yeşil alanda 'festival/kültürel etkinlik' kisvesiyle kamp düzenlediğine dair görüntüler sosyal medyaya düştü. Görüntülerde, terör örgütünü temsil eden kıyafetler giymiş onlarca PKK sempatizanının, ellerinde terör örgütü paçavraları ve elebaşı Öcalan'ın posterleriyle sloganlar atarak, ikişer ikişer yürümesi dikkati çekiyor. Türkiye'nin Paris Büyükelçisi Ali Onaner, Fransız makamlarıyla temasa geçtiklerini, bu videoların Fransa'da çekilip çekilmediği konusuna teyit istediklerini, terör örgütü sempatizanlarının bu faaliyetiyle ilgili nasıl bir takip yapıldığını ve hangi önlemlerin alınmakta olduğunu sorduklarını belirtti. Onaner, Fransız makamlarına, Türk misyonlarına yönelik PKK saldırılarına, terör propagandası içeren ve PKK yanlısı faaliyetlere son verilmesi beklentilerini bir kez daha ilettiklerini vurguladı. Bu arada PKK yandaşları, İngiltere, Almanya, İsviçre ve Yunanistan'da da eş zamanlı gösteriler düzenledi. "Uzun Yürüyüş" adı verilen gösterilerde, PKK yandaşlarının, terör elebaşının posterleri ve yasaklı örgüt paçavraları taşıdıkları görüldü. Yunanistan'ın başkenti Atina'da polis, PKK yandaşlarının Türkiye'nin Atina Büyükelçiliğine yürümesini engellerken, İngiltere'nin başkenti Londra'nın dış mahallerindeki yürüyüşe yaklaşık 50 PKK yandaşı katıldı. Londra'da PKK'nın sözde gençlik hareketlerince organize edilen yürüyüşte terör örgütüyle bağlantılı sözde dernek ve grupları simgeleyen bez parçaları taşındı. İsviçre'de Solotrhurn kantonunda, Almanya'nın çeşitli kentlerinde de benzer gösteriler düzenlendi. AA