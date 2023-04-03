Fransa’da polisten skandal hareket! Gazeteciye uyguladıkları muamele anbean kayıt altında

BİR GÖRÜNTÜ DAHA ORTAYA ÇIKMIŞTI

Loopsider adlı görüntülü sosyal medya haber platformu, kameramanları Amar Taoualit'in, 16 Mart'ta Paris'te emeklilik reformu karşıtı gösterileri çekerken çevik kuvvet ekiplerince engellendiğine ilişkin görüntüleri paylaştı.

Fransız polisinin gösterileri çeken Arap kökenli kameramana müdahalesi tepkiye neden oldu | Video

KAMERAMANA GAZ SIKMIŞTI

Görüntülere göre, Taoualit, bir grup göstericiyi köşeye sıkıştıran polisleri çekerken, polis ekipleri ise ona geri çekilmesini için baskı yapıyor.

Kameraman, "Çalışıyorum, ben gazeteciyim, gazetecilere mi saldırıyorsunuz? Basın kartım var, şu an çekim yapıyorum, dikkatli olun bu internette olacak." demesine rağmen polisler, "Evine dön. Kaybol" diyerek, Taoualit'in doğrudan yüzüne göz yaşartıcı gaz sıkıyor.