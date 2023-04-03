Fransa, ikiyüzlü uygulamalarına bir yenisini ekledi. Son haftalarda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un emeklilik reformuna tepki göstererek sokaklara dökülen milyonlarca Fransız, ülke genelinde büyük protestolar gerçekleştirmişti.
Ülkedeki gerilim devam ederken Fransız polisinin orantısız güç içeren uygulamaları bir kez daha gözler önüne serildi. Sık sık ifade ve basın özgürlüğünün savunucusu rolünü üstlenen, Türkiye ve dünyaya ders vermeye kalkan Fransa'da polisin ihlallerinin arkası kesilmiyor.
FRANSIZ POLİSİNDEN İKİYÜZLÜ MÜDAHALE
Daha önce de defalarca gazetecilere müdahale eden Fransız polisi bir skandala daha imza attı. Başkent Paris'te göstericilere müdahale eden bir grup polisi kayıt altına alan gazeteci, zor kullanılarak engellendi. Sosyal medyanın gündemine oturan görüntülerde, gazetecinin yanına giden polisler, basın çalışanının görüntü almasını engellemeye çalışıyor.
Bununla yetinmeyen polisler, gazetecinin ensesinden tutarak meydandan dışarı çıkarmaya çalışıyor. Polislerin basın özgürlüğüne müdahalesi, etrafta bulunanlar tarafından anbean kayıt altına alınıyor.
Fransa’da polisten skandal hareket! Gazeteciye uyguladıkları muamele anbean kayıt altında | Video
Fransız polisinin gösterileri çeken Arap kökenli kameramana müdahalesi tepkiye neden oldu.
Fransa'da polisin, tartışmalı emeklilik reformu karşıtı gösterileri çeken Arap kökenli kameramana "evine dön" diyerek göz yaşartıcı gaz sıktığı ve gazetecilik faaliyetini engellemeye çalıştığı görüntüler ortaya çıktı.
BİR GÖRÜNTÜ DAHA ORTAYA ÇIKMIŞTI
Loopsider adlı görüntülü sosyal medya haber platformu, kameramanları Amar Taoualit'in, 16 Mart'ta Paris'te emeklilik reformu karşıtı gösterileri çekerken çevik kuvvet ekiplerince engellendiğine ilişkin görüntüleri paylaştı.
Fransız polisinin gösterileri çeken Arap kökenli kameramana müdahalesi tepkiye neden oldu | Video
KAMERAMANA GAZ SIKMIŞTI
Görüntülere göre, Taoualit, bir grup göstericiyi köşeye sıkıştıran polisleri çekerken, polis ekipleri ise ona geri çekilmesini için baskı yapıyor.
Kameraman, "Çalışıyorum, ben gazeteciyim, gazetecilere mi saldırıyorsunuz? Basın kartım var, şu an çekim yapıyorum, dikkatli olun bu internette olacak." demesine rağmen polisler, "Evine dön. Kaybol" diyerek, Taoualit'in doğrudan yüzüne göz yaşartıcı gaz sıkıyor.
Basın kartını göstermesine rağmen polis ısrarla ikinci defa göz yaşartıcı gaz sıktığı Amar Taoualit'i, alandan uzaklaştırarak görüntü çekmesini engelliyor.