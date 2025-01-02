Fransa’da sağlık kurumları alarm veriyoralarm

Avrupa'nın en önemli ülkelerinden Fransa'da son yıllarda sağlık siteminde yaşanan krizler dikkat çekiyor. Fransız basınına yansıyan haberlere göre hastalar saatlerce sedye üstünde bekletiliyor. Le Parisien, solunum sorunu yaşayan ve iki gün boyunca sedyede kalan bir hastanın çilesine yer verdi. Kronik obstrüktif akciğer hastası (KOAH) olan Thierry adındaki bir adam, Poissy'de bir hastaneye kaldırıldı. 50 yaşlarındaki adam, acilde 50 saat sedyede beklemek zorunda kaldığını dile getirdi. Ayrıca hastaneden kendisinden çok daha uzun süre beklemek zorunda olan hastalarla karşılaştığını ifade etti.