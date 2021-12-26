Fransa’da sarı yelekliler sokakta: Maaşımız testlere gidiyor

Bir testin 25 avroya mal olduğunu belirten Dahmani, "Bunun bir aylık masrafını hesaplayın. Maaşımız sağlık ruhsatı için zorunlu olan Kovid-19 testlerine gidiyor." dedi.

Fransa'da sağlık ruhsatı uygulaması 9 Ağustos'ta yürürlüğe girdi. Buna göre, bölgeler arası yolculuklar, hastane, bakımevleri, alışveriş merkezleri hariç 50 kişiden fazla kapasiteli kapalı mekanlar, restoran, kafeterya, sinema salonları, müzeler ve eğlence parklarına giriş için sağlık ruhsatı gösterilmesi gerekiyor. Kovid-19 aşılarını tamamladığını belgeleyenler, son 24 saatte yapılmış negatif PCR testi sonucunu gösterenler ya da son 6 ayda hastalığa yakalanıp iyileştiğini kanıtlayanlar geçerli sağlık ruhsatı alabiliyor.

Hükümetin Kovid-19 ile mücadele yasaları kapsamında ayrıca bakımevleri ve hastane çalışanları ile itfaiyecilere Kovid-19 aşı zorunluluğu getirildi.