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Giriş Tarihi: 13.4.2022 09:12 Son Güncelleme: 13.4.2022 09:28

Fransa’da seçim savaşı büyüyor! Macron’dan Le Pen’e şok suçlama

AA
İHA
Fransa’da seçim savaşı büyüyor! Macron’dan Le Pen’e şok suçlama

Fransa’da cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalmasının ardından seçiminin ilk turunda en çok oyu alan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve aşırı sağcı Marine Le Pen arasındaki rekabet daha da kızıştı. Seçim mitinglerine devam eden Macron, ırkçı isim Le Pen’e yönelik suçlamalarıyla oldukça konuşuldu. Macron, başörtüsünü yasaklama tasarısıyla çok konuşulan Le Pen’in cumhurbaşkanlığı yarışını kazanması halinde savaşın Avrupa'ya geri geleceğini söyledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, aşırı sağcı Marine Le Pen'in cumhurbaşkanı seçilmesi halinde Avrupa'ya "milliyetçiliğin ve savaşın geri geleceğini" öne sürdü.

"LE PEN HUKUKA ZARAR VERİYOR"

Macron, ülkenin Strazburg kentinde düzenlediği mitingde, mücadelesinin sadece Fransa için değil, aynı zamanda Avrupa için olduğunu vurguladı. Aşırı sağın projesinin, Avrupa Birliği'nden çıkmak olduğunu kaydeden Macron, Le Pen'in cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda Avrupa'ya milliyetçiliğin ve savaşın geri geleceğini söyledi.

Macron, Avrupa'da binlerce yıl savaşların yaşandığını, Avrupa'nın iç savaşlarla inşa edildiğini ve milliyetçiler arasındaki savaşlar nedeniyle birçok kez yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını aktardı.

Macaristan'da olduğu gibi Le Pen'in git gide hukuka zarar verdiğini ifade eden Macron, imparatorluk rüyalarının da yeniden kurulduğunu dile getirerek, "Bu bugün Rusya'nın ve başkalarının rüyası. Bazıları Fransa için çözümün Avrupa Birliği'nden çıkmak olduğuna inandırmak istiyor çünkü diğer Avrupalılarla mücadele etmek istiyor." dedi.

Macron, sadece Avrupa ile barış için çalışılabileceğini ve Avrupa'nın kendilerini krizlerden ve savaştan koruduğunu belirtti.

Le Pen'in, cumhurbaşkanı seçilmesi halinde Fransa'nın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) taraf olmayacağını açıklamasına tepki gösteren Macron, AİHM'in ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin (AİHS) önemini anlattı.

Macron ile Le Pen, 24 Nisan'da düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda yarışacak.

BAŞÖRTÜSÜNÜ YASAKLAMA VAADİ

Le Pe geçtiğimiz günlerde yaptığı seçim ziyaretinde kamusal alanda başörtüsü takmayı yasaklama isteğini yenilemişti. "Kamusal alanda başörtüsü takılmasını yasaklayan bir yasa tasarısı hazırladık. İslamcı başörtüyü totaliter otoritenin bir işareti olarak görüyorum. Bu kadınları özgür bırakmak istiyorum. Restoranlarda sigara içmek yasaklandı. İnsanlar zorlansalar da zamanla itaat ettiler. Bunlar yasalardır, beğensek de beğenmesek de onlara saygı duyarız. İtaat etmezsen ceza alırsın bu kadar basit" ifadelerini kullanan Le Pen'in bu sözleri büyük tepki çekmişti.

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Fransa’da seçim savaşı büyüyor! Macron’dan Le Pen’e şok suçlama
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