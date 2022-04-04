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Giriş Tarihi: 4.4.2022 16:18 Son Güncelleme: 4.4.2022 16:18

Fransa'da seçime sayılı günler kala aşırı sağcı adaylar faşistlikte birbiri ile yarıştı! 'Seçilirsem başörtüsünü yasaklayacağım'

AA
Fransa’da seçime sayılı günler kala aşırı sağcı adaylar faşistlikte birbiri ile yarıştı! ’Seçilirsem başörtüsünü yasaklayacağım’

Fransa'da seçimlere 1 haftadan kısa bir süre kala adaylar vaatlerini sürdürüyor. Aşşırı sağcı adaylardan Marine Le Pen, seçilmesi halinde ülkede başörtüsünü yasaklayacağını açıkladı. Bir diğer aşırı sağcı aday Eric Zemmour ise, sığınmacıları sınır dışı edeceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunun 10 Nisan'da düzenleneceği Fransa'da, aşırı sağcı Ulusal Birlik partisinin lideri ve cumhurbaşkanı adayı Marine Le Pen, seçilmesi halinde başörtüsünü yasaklamak istediğini belirtti.

"BAŞÖRTÜSÜNÜ YASAKLAYACAĞIM"

Le Pen, BFM TV'de katıldığı bir programda "Kamusal alanda başörtüsünü yasaklamak istiyorum." dedi.

Okullarda başörtüsü takma yasağını genişletip kamusal alana yaymak istediğini söyleyen Le Pen, ayrıca göçün yasaklanmasıyla ilgili referandum yapacağını aktardı.

ZEMMOUR'DAN 1 MİLYON SIĞINMACIYI SINIR DIŞI ETME VAADİ

Diğer aşırı sağcı cumhurbaşkanı adayı Eric Zemmour da seçilirse 1 milyon sığınmacıyı Fransa'dan sınır dışı edeceğini söyledi.

Zemmour France Info'da katıldığı programda, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 5 yıllık görev süresince ülkeye 2 milyon sığınmacı getirdiğini ifade etti.

"Ben de 1 milyon yasa dışı, suçlu yabancı sığınmacıyı sınır dışı edeceğim." diyen Zemmour, çifte vatandaşlığı olan suçluların Fransız vatandaşlığını iptal etmeyi vadetti.

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Fransa'da seçime sayılı günler kala aşırı sağcı adaylar faşistlikte birbiri ile yarıştı! 'Seçilirsem başörtüsünü yasaklayacağım'
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