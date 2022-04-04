Fransa’da seçime sayılı günler kala aşırı sağcı adaylar faşistlikte birbiri ile yarıştı! ’Seçilirsem başörtüsünü yasaklayacağım’

ZEMMOUR'DAN 1 MİLYON SIĞINMACIYI SINIR DIŞI ETME VAADİ

Diğer aşırı sağcı cumhurbaşkanı adayı Eric Zemmour da seçilirse 1 milyon sığınmacıyı Fransa'dan sınır dışı edeceğini söyledi.

Zemmour France Info'da katıldığı programda, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 5 yıllık görev süresince ülkeye 2 milyon sığınmacı getirdiğini ifade etti.

"Ben de 1 milyon yasa dışı, suçlu yabancı sığınmacıyı sınır dışı edeceğim." diyen Zemmour, çifte vatandaşlığı olan suçluların Fransız vatandaşlığını iptal etmeyi vadetti.