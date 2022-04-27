Fransa’da seçimi yine kazanan Macron’a domatesli saldırı: Mermiler geliyor

BU İLK DEĞİL

Macron her şeye rağmen kentteki ziyaretine devam etti. Aslında Macron böyle durumlara alışık. Geçen yıl da Lyon'da bir fuarı ziyaret ettiği esnada kendisine yumurta fırlatılmıştı.

Fransa'da Macron'a domatesli saldırı | Video