Fransa’da seçimi yine kazanan Macron’a domatesli saldırı: Mermiler geliyor

Fransa'da Emmanuel Macron, geçtiğimiz günlerde seçim yarışını kazanarak Fransa'da yeniden liderliği eline aldı. Zaferinin tadını çıkarmaya çalışan Macron'a domestli engel geldi.
"MERMİLER GELİYOR"
Paris'in kuzeybatısındaki Cergy pazarında vatandaşla buluşan Macron, halk tarafında domates yağmuruna tutuldu. Korumaları Macron'u korumaya çalışırken "Mermiler geliyor" seslerinin duyulduğu iddia edildi.
DOMATES YAĞMURU
BFMTV'nin çektiği görüntülerde, yeniden Cumhurbaşkanı seçilen ve Cergy'de bir pazarı ziyaret eden Macron'a, etrafında korumalar ve kent halkının olduğu sırada kiraz domatesleri fırlatıldığı görülüyor.
KORUMALARA İSABET ETTİ
Atılan domatesler, biri Macron'un yakın koruması iki kişiye isabet etti. Korumaları, Macron'un yakın çevresini güvenlik altına alarak başının üstünde şemsiye açtı.
BU İLK DEĞİL
Macron her şeye rağmen kentteki ziyaretine devam etti. Aslında Macron böyle durumlara alışık. Geçen yıl da Lyon'da bir fuarı ziyaret ettiği esnada kendisine yumurta fırlatılmıştı.
Fransa'da Macron'a domatesli saldırı | Video