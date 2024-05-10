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Giriş Tarihi: 10.5.2024 13:23

Fransa'da silahlı saldırgan alarma geçirdi

Fransa'da gözaltına alınan bir kişi, karakoldaki 2 polisi silahla yaraladı.

AA
Fransa’da silahlı saldırgan alarma geçirdi

Fransa'nın başkenti Paris'te karakolda gözaltında tutulan kişi, 2 polisi silahla yaraladı. Yerel basındaki haberlere göre, bir kadına kesici aletle saldırmaktan gözaltına alınan kişi, Paris'te tutulduğu karakoldan aldığı silahla 2 polise ateş açtı.

Polislerden biri bacağından vurulurken, diğeri karnından ağır yaralandı.

Polislerin de ateş açması sonucu yaralanan saldırgan ve vurulan 2 polis, hastaneye kaldırıldı.

Paris Emniyet Müdürü Laurent Nunez, basına yaptığı açıklamada, yaşanan olayı "çok üzücü" olarak değerlendirdi. Polislerden birinin hayati tehlikesinin sürdüğünü bildiren Nunez, yaşanan olaya ilişkin detayların aydınlatılacağını kaydetti.

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Fransa'da silahlı saldırgan alarma geçirdi
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