Fransa’da sol ittifak sürprizi

Fransa'da aşırı sağın yükselişine karşı yapılan sol ittifaklar sonuç verdi ve kritik seçimlerde sandıktan büyük sürpriz çıktı. Genel seçimlerin dün yapılan ikinci turunda sandık çıkış anketlerinin ilk sonuçlarına göre; Jean Luc Melenchon'un liderliğindeki Boyun Eğmeyen Fransa (LFI), Yeşiller Partisi (EEVL), Sosyalist Parti (PS) ve Komünist Parti'den (PCF) oluşan sol koalisyon Yeni Halk Cephesi (NFP) birinci çıkarken; Cumhurbaşkanı Macron'un "Cumhuriyet İçin Hep Birlikte" ittifakı ikinci oldu.İlk turun birincisi Bardella'nın liderliğini yaptığı aşırı sağcı parti Ulusal Birlik Partisi'nin (RN)aşırı sağcı ittifakı ise üçüncü sıraya geriledi. Elabe anket şirketinin sandık çıkış anketine göre, Yeni Halk Cephesi 175 ila 205 milletvekili, Macron ittifakı 150 ila 175 milletvekili ve aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) ittifakı ise 115 ila 150 milletvekili çıkarabilir. İpsos-Talan şirketlerinin sandık çıkış anketine göre, seçimi birinci bitiren Yeni Halk Cephesi'nin Meclis'te 172 ila 192 milletvekili, ikinci tamamlayan Macron ittifakının 150 ila 170 milletvekili ve üçüncü gelen RN ve müttefiklerinin ise 132 ila 152 milletvekili olabilir. Seçimi dördüncü sırada tamamlayan Merkez sağcı Cumhuriyetçiler (LR) partisi ise Mecliste 57 ila 67 milletvekili çıkarabilir. Seçime katılan hiçbir parti veya ittifak, Meclis'te salt çoğunluğu almak için gerekli 289 sandalye sayısına ulaşamadı.Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Başbakan Gabriel Attal ile Elysee Sarayı'nda bir araya geldi. Attal, bugün Macron'a istifasını sunacağını açıkladı. Ulusal Meclis'in bugün kapılarını yeni milletvekillerine açması beklenirken, 18 Temmuz'da da Meclis Başkanı seçilecek.Genel seçimlerin 2. turunda katılım oranında rekor seviyede artış yaşandı. 59.71 olan seçime katılım oranı, 2022'deki seçimlere kıyasla 20 puan arttı.30 Haziran'da yapılan genel seçimlerin ilk tur oylamasında, aşırı sağcı RN ittifakının yüzde 33 civarında oyla birinci çıkmasının ardından Macron Meclsi'i feshederek erken seçim kararı almış, sol partiler, üstü kapalı işbirliğine gitmişti.Yeni Halk Cephesi'nin (NFP) lideri Jean-Luc Melenchon anket sonuçlarının ardından yaptığı açıklamada, "tüm iftira ve hakaretlere" rağmen Fransız halkının partiye güvendiğini gösterdiğini ifade ederek, "Biz yönetmeye hazırız. Biz tutarlı, dayanışma gösteren ve net bir organize programa sahip tek alternatifiz" dedi. Başbakan Gabriel Attal'in istifaya çağıran Melenchon, "Zira hiçbir zaman Ulusal Meclis'in güvenini kazanamamış ve kendi partisinin kaybettiği kampanyayı yönetmiştir. Cumhurbaşkanı'nın, Yeni Halk Cephesi'ni yönetmeye çağırma yetkisi ve görevi vardır" dedi. Aşırı sağcı Bardella ise "Bu ittifaklar Fransa'yı Jean-Luc Melenchon'un aşırı solunun kollarına atıyor. Macron, ülkeyi istikrarsızlığa sürükledi. Fransız halkı ihtiyaç duyulan reformları başlatmak için hızlı hareket edebilecek bir hükümete sahip olmaktan mahrum kalacak" ifadelerini kullandı.