Fransa’da sular durulmuyor: Bu kez tren garlarını bastılar!

Fransa'da tartışmalı emeklilik reformu karşıtları, başkent Paris'teki tren garlarını bloke etmeye başladı. Sosyal medyadaki görüntülerde, çok sayıda gösterici, sendika flamalarıyla Paris'teki Gare du Nord'u bastı. Garda toplanan göstericiler hep bir ağızdan "İşçilerin onuru ve daha iyi bir dünya için Macron istemese de buradayız." sloganını attı.

POLİS VE GÖSTERİCİLER ARASINDA GERİLİM SÜRÜYOR

Görüntüyü paylaşan hesap, göstericilerin buraya gelmeden önce de Gare de l'Est'te protesto düzenlediklerini aktardı.

Fransa'da hükümetin, emeklilik yaşının 62'den 64'e çıkarılmasını içeren yasa tasarısını oylamadan Meclisten geçirme kararı üzerine, 16 Mart'ta kitlesel gösteriler başlamıştı.