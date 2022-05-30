Fransa’da terör kampı rezaleti! Görüntüler Kandil’i aratmadı! Bu nasıl müttefiklik?

TÜRKİYE, İSVEÇ VE FİNLANDİYA'NIN NATO ÜYELİĞİNİ VETO ETMİŞTİ

finlandiya ve İsveç, Rusya'ya karşı kendisini güvence altına almak için NATO üyeliği başvurusu yapmıştı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, terör ile arasına mesafe koymayan, terör örgütüne finans ve silah desteği sağlayan İsveç ile Finlandiya'nın üyeliklerinin kabul edilmeyeceğini belirtmişti. Erdoğan, teröristlerin rahatlıkla gösteri yapabildiklerini ve teslim edilmediklerini belirterek, 'Kusura bakmasınlar, üyeliklerine 'Evet' demeyeceğiz.' demişti.

Erdoğan, NATO ülkelerini de terör örgütleri ile arasına mesafe koymaları konusunda ikaz etmiş, bu konuda destek istemişti. Türkiye'nin ikazlarına rağmen Fransa'da ortaya çıkan terör etkinliği 'pes' dedirtti.