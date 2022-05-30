Fransa’da terör kampı rezaleti! Görüntüler Kandil’i aratmadı! Bu nasıl müttefiklik?

Türkiye'nin NATO ülkelerini terör örgütleri ile aralarına mesafe koymaları konusunda sık sık ikaz ettiği ve teröristlere sahip çıkmaları nedeniyle Finlandiya ile İsveç 'in NATO üyeliklerini veto ettiği dönemde Fransa'dan skandal görüntüler geldi. Fransa'da terör örgütü sempatizanları PKK paçavralarını giyerek 'ideolojik kamp' düzenledi. Ortaya çıkan görüntülerin Kandil'deki terör kampından bir farkı olmazken, 'Bu nasıl müttefiklik?' dedirtti.
FRANSA'DA 'KANDİL' VARİ GÖRÜNTÜLER!
NATO üyesi müttefik ülkelerden Fransa'da terör örgütü PKK sempatizanları 'İdeolojik Kamp' adı altında rezalet bir etkinlik düzenledi. Terörist kıyafetleri giyen terör örgütü sempatizanları, PKK paçavrasını ve terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterlerini de açtılar.
Fransa'daki PKK kampından görüntüler yayınlandı | Video
Marsilya'daki skandal etkinliğin görüntüleri de ortaya çıktı. 'İdeolojik Kamp' adı altındaki terör etkinliğindeki görüntüler Kandil'deki terör kamplarını aratmadı. Görüntüler, 'Bu nasıl müttefiklik' dedirtti.
TÜRKİYE, İSVEÇ VE FİNLANDİYA'NIN NATO ÜYELİĞİNİ VETO ETMİŞTİ
finlandiya ve İsveç, Rusya'ya karşı kendisini güvence altına almak için NATO üyeliği başvurusu yapmıştı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, terör ile arasına mesafe koymayan, terör örgütüne finans ve silah desteği sağlayan İsveç ile Finlandiya'nın üyeliklerinin kabul edilmeyeceğini belirtmişti. Erdoğan, teröristlerin rahatlıkla gösteri yapabildiklerini ve teslim edilmediklerini belirterek, 'Kusura bakmasınlar, üyeliklerine 'Evet' demeyeceğiz.' demişti.
Erdoğan, NATO ülkelerini de terör örgütleri ile arasına mesafe koymaları konusunda ikaz etmiş, bu konuda destek istemişti. Türkiye'nin ikazlarına rağmen Fransa'da ortaya çıkan terör etkinliği 'pes' dedirtti.