Fransa’da üç istasyondan birinde benzin yok

Avrupa'da enerji krizinin en çok etkilediği ülkelerin başında Fransa geliyor. Ülkede petrol rafinerisi çalışanlarının greve gitmesi yüzünden ortaya çıkan benzin krizi ikinci haftasında devam ediyor. BBC'deki habere göre ülkedeki her üç petrol istasyonundan birinde benzin yok.Fransız kanalı BFMTV'nin haberine göre ise ekin kaldırma ve hasat dönemine giren çiftçiler çok zor durumda. Thierry isimli bir çiftçi, ürünlerinin henüz yüzde 25'ini dahi kaldırmadığını belirterek "3 bin litre mazot depolayabildim, böyle ancak 5-6 gün dayanabilirim" dedi. Ülkede geçtiğimiz günlerde bidon veya varil ile benzin satışı da yasaklanmıştı. Oluşan uzun kuyruklarda çıkan kavgaların görüntüleri sık sık basına yansıyor.