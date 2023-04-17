Fransa’da yükselişe geçen İslam karşıtlığı ülke gündeminde

Fransız siyaset bilimci Dr. François Burgat, Fransa'da Arap ve Müslümanlara yönelik ayrımcılığın kaynağının İslamiyet, Hristiyanlık veya diğer dini dogmalar arasındaki rekabet değil Fransa'nın sömürge tarihi olduğunu söyledi. Siyaset bilimci ve Fransız Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezi (CNRS) Araştırma Direktörü Dr. François Burgat, AA muhabirine, Fransa'da özellikle son yıllarda artan oryantalist söylemin ülkedeki Arap algısına etkisini ve bu etkinin Müslümanları nasıl ötekileştirdiğini anlattı.

Burgat, Batı'da İslam ve Müslüman algısını kavramak için oryantalizmin iyi anlaşılması gerektiğinin altını çizerek, oryantalizmi "19. ve 20. yüzyıllarda Avrupa'nın sömürgeci ve emperyalist genişlemesi bağlamında bilim üretmeyi amaçlayan bir anlayış" olarak tanımladı. Burgat şu değerlendirmede bulundu: "Oryantalizmin önemli özelliklerinden biri, üretilirken gayriresmi bir tekelden yararlanması. Çünkü Batılılar tarafından incelenen ve egemen olunan toplumlar, Batı'nın bilgi üretimine karşı koyabilecek 'karşı görüş' üretme yeteneklerini büyük ölçüde kaybetmiştir. Üretilen bilgi iyi ya da kötü, bilimsel ya da önceden hazırlanmış ve özcü olsun, bu tür anlayışın sistematik olarak Batı'nın emperyalist benlik davasının hizmetinde kullanıldığının altı çizilmelidir."

Oryantalist yorumların Doğu kültürüne ilişkin genellikle olumsuz tanımlar içerdiğini belirten Burgat, "Bilginin, tanımladığı nesnenin kapsamlı sosyolojik anlayışına bağlı olmadığı ve yazarın kendi toplumunun önyargılarını doğrulama eğiliminde olduğu durumlarda 'oryantalist' olduğu söylenebilir. Gözlemci ne kadar uzaksa, basitleştirici, küreselleştirici, özselleştirici (essentializing) ve dolayısıyla doğru olmayan kategorilerden yararlanma olasılığı o kadar fazladır. Bu elbette Avrupa'da veya ABD'de Müslümanlara karşı dolaşımdaki bazı önyargılar için de geçerli." diye konuştu.

Burgat, oryantalizmin çoğu zaman şiddetin kökenlerini "aşırı ideolojikleştiren" yani onu "politika dışına çıkaran" açıklamaların onaylanmasına yol açtığını aktararak, "Bir gözlemcinin Filistin'de yaşananlara ilişkin yorumu aşırı ideolojikleştiğinde, Filistinlilerin bazen saldırılar düzenlemesini, İsrailliler tarafından askeri olarak işgal edilmeleri nedeniyle değil 'Müslüman' olmaları nedeniyle olduğunu tekrar edecektir." ifadesini kullandı.

Ötekinin kültürünü "oryantalist" perspektiften okumanın sadece Batılıların kullandığı bir araç olmadığını, İsrail de dahil birçok ülkede otoriter yöneticilerin muhalifleri suçlamak için aynı bakış açısını kullandığını kaydeden Burgat, sürecin yalnızca Batılıların davranışlarıyla sınırlı olmadığına dikkati çekti.

Burgat, "Dinleri veya kültürleri ne olursa olsun 'egemen olanın' davranışı ayırt edici özelliktir. Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, muhaliflerin 'Müslüman Kardeşler' ya da 'siyasal İslam' taraftarı oldukları için kendisine karşı direndiklerini açıkladığında bölgedeki diğer birçok devlet başkanı gibi o da aynı oryantalist kısa yolu kullanıyordu." görüşünü paylaştı.