Fransa’daki kaos Avrupa’ya da yayılıyor

Fransa sokaklarını dört gündür savaş alanına çeviren gösteriler Avrupa'da yayılıyor. Başkent Paris'in Nanterre banliyösünde Cezayir kökenli Nael M. isimli 17 yaşındaki sürücünün polisin açtığı ateş sonucu ölümünün ardından başlayan gösteriler, sokağa çıkma yasaklarına rağmen artarak devam etti.Paris'in 12. bölgesinde eylemciler bir karakola havai fişekle saldırdı. Yine Paris'e bağlı Aubervilliers'de de 12 otobüs kundaklandı, Reims kentinde bir karakolu yağmalayanlar, polis üniformalarını çaldı.Strazburg'da dünyaca ünlü bir teknoloji mağazası ile 2 ünlü giyim mağazası yağmalandı. Sosyal medyaya yansıyan bir diğer görüntüde de birçok gencin bir polis aracını yağmaladığı anlar yer aldı.Ülkenin kuzeyinde bulunan Lille'in Wazemmes Mahallesi'nde ise belediye binası kısmen yakıldı. Lille'in banliyösü Roubaix'de de bir çağrı merkezi binası ateşe verildi.Clamart, Savigny-le-Temple, Compiegne kentlerinin yanı sıra Neuilly-sur-Marne kentinde 3 mahallede de gece belirli saatler arasında sokağa çıkma yasağı uygulandı.Giderek tırmanan eylemlere karşı dün ülke genelinde 45 bin polis ve jandarmanın seferber edildiği bildirildi. Ancak güvenlik güçleri kontrolü sağlamakta zorlandı.Paris'in 12. bölgesinde eylemciler bir karakola havai fişekle saldırdı. Paris'in Aubervilliers kentinde de 12 otobüs kundaklandı, Reims kentinde bir karakolu yağmalayanlar içerideki polis üniformalarını çaldı. Fransa'nın kuzeyinde tarihi fabrika kenti Lille'in Wazemmes Mahallesi'ndeki belediye binası kısmen yakıldı, Lille'in banliyösü Roubaix'de çağrı merkezi binası ateşe verildi.Özellikle terör ve organize suçlarla mücadelede görev alan özel polis timi RAID Lille, Roubaix ve Bordo kentinde gece görevlendirildi. Clamart, Savigny-le-Temple, Compiegne kentlerinin yanı sıra Neuilly-sur- Marne kentinde 3 mahallede de gece belirli saatler arasında sokağa çıkma yasağı uygulandı. 40 bin polis görevlendirildi. Ancak polis kontrolü sağlamakta zorlandı.France 24'ün haberine göre, açılan ateş sonucunda hayatını kaybeden 17 yaşındaki sürücü Nael M. polisin şiddetinin ilk kurbanı değil. Ülkede polis, 2023'ün başından bu yana 3, 2022'de 13 kişiyi dur ihtarına uymadığı için silahıyla vurarak öldürdü.Fransa İçişle Bakanı Gerald Darmanin, ülke genelinde yaşanan olaylarda bin kişinin gözaltına alındığını ve bu kişilerin ortalama yaşının 17 olduğunu açıkladı. Belçika'nın başkenti Brüksel'de de Fransa'da hızla yayılan protestolara destek için gösteri düzenlendi. Protestocularla polis arasında arbede yaşandı. Polis tarafından gözaltına alınan 64 kişiden 48'inin reşit olmadığı öğrenildi.Fransa'da OHAL dahil tüm ihtimallerin masada olduğunu belirtilirken Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve eşinin ünlü şarkıcı Elton John konserinde eğlenmesi büyük öfkeye yol açtı. Macron yaptığı son açıklamada da ailelere "Çocuklarınızı sokaklardan çekin" diyerek ihtar vermesi tepki çekti.Fransa Cumhurbaşkanı Macron, ülkede sokakların savaş alanına döndüğü olaylarla ilgili sosyal medyanın şiddeti körüklediğini belirterek "hassas içeriklerin" kaldırılmasını istedi. Macron, polisin bir genci vurmasıyla başlayan ve şiddetlenen sokak olaylarını yatıştırmak için ebeveynlerden gençleri evde tutmalarını istedi.Başta Fransa ve Belçika basına olmak üzere Avrupa medyası yaşanan olaylara "yağma" olarak yaklaşmaya devam ediyor. Diğer ülkelerdeki sokak olaylarında hükümetleri ve polisi suçlamaktan başka habere imza atmayan Batı medyası söz konusu kendi ülkelerindeki şiddet olayları olduğunda ise sürekli göstericileri "yağmacılar" şeklinde suçlayarak örtbas etmeye çalışıyor.