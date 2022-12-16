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Giriş Tarihi: 16.12.2022 16:53

Fransa’daki korkunç yangında Türkiye ayrıntısı

Fransa’nın Lyon kenti yakınlarında sabah karşı çıkan yangında 5’i çocuk 10 kişi yanarak can vermişti. Korkunç olay sonrası Türkiye'nin Lyon Başkonsolosluğu’ndan yangındaki Türk vatandaşlarına dair bir açıklama geldi.

AA
Fransa’daki korkunç yangında Türkiye ayrıntısı

Türkiye'nin Lyon Başkonsolosluğu, Fransa'nın Vaulx-en-Velin kentinde 7 katlı binada çıkan yangından Türk vatandaşlarının da etkilenmiş olabileceğini belirtti.

Konsolosluğun Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Lyon yakınlarındaki Vaulx-en-Velin kentinde bir binada çıkan yangını üzüntüyle öğrendik. Yangından etkilenmiş olabilecek bina sakini vatandaşlarımızın durumunu, yerel makamlarla eş güdüm halinde yakından takip ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Lyon yakınlarında yangının çıktığı binada kalan bir Türk kadının kayıp bilgisi üzerine, AA muhabiri söz konusu kadının kardeşine ulaşmış, kayıp bilgisini doğrulamıştı.

Ümran ismindeki kayıp kadının Enes ismindeki kardeşi, yaptığı açıklamada, yangının çıktığı apartmanda kalan 32 yaşındaki ablasına ulaşamadıklarını, yangından haberleri olur olmaz kriz birimine gittiklerini ancak henüz bilgi alamadıklarını aktarmıştı.

Fransa'nın Rhone bölgesindeki Lyon kenti yakınlarında 7 katlı bir apartmanda dün gece yarısı çıkan yangında ilk belirlemelere göre 5'i çocuk 10 kişi yaşamını yitirmiş, 14 kişi yaralanmıştı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangının nedenine ilişkin yetkililer henüz bir açıklama yapmazken İçişleri Bakanı Gerald Darmanin yangına ilişkin soruşturma açıldığını bildirmişti.

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Fransa’daki korkunç yangında Türkiye ayrıntısı
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