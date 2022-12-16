Fransa’daki korkunç yangında Türkiye ayrıntısı

Lyon yakınlarında yangının çıktığı binada kalan bir Türk kadının kayıp bilgisi üzerine, AA muhabiri söz konusu kadının kardeşine ulaşmış, kayıp bilgisini doğrulamıştı.

Ümran ismindeki kayıp kadının Enes ismindeki kardeşi, yaptığı açıklamada, yangının çıktığı apartmanda kalan 32 yaşındaki ablasına ulaşamadıklarını, yangından haberleri olur olmaz kriz birimine gittiklerini ancak henüz bilgi alamadıklarını aktarmıştı.