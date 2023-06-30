Fransa’daki olaylar Belçika’ya da sıraçadı: 29 kişi gözaltında

BÖLGEYE GİRİŞ ÇIKIŞLAR YASAKLANDI

Anneessens metro istasyonu kapatıldı, bölgeye araç girişleri yasaklandı.

Polisin 29 göstericiyi gözaltına aldığı ve bu kişilerden 26'sının reşit olmadığı öğrenildi.

Öte yandan Fransa'nın Nanterre, Marsilya, Nosiy-le-Sec kentleri başta olmak üzere sokaklarda başlayan protestolar ülke genelinde sürüyor.