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Giriş Tarihi: 30.6.2023 01:28 Son Güncelleme: 30.6.2023 01:29

Fransa'daki olaylar Belçika'ya da sıraçadı: 29 kişi gözaltında

Belçika'nın başkenti Brüksel'de, Fransa'da genç sürücünün öldürülmesi nedeniyle düzenlenen protestolara destek vermek için eylem yapan gruptakiler bazı araçları ateşe verdi. Gruba müdahale eden polis 29 kişiyi gözaltına aldı.

AA
Fransa’daki olaylar Belçika’ya da sıraçadı: 29 kişi gözaltında

Ulusal basına göre, genç yaşlardaki bir grup, Fransa'da 27 Haziran'da 17 yaşındaki Nael M'nin polisin açtığı ateş sonucu ölümünün ardından düzenlenen gösterilere destek vermek amacıyla sosyal medyadan çağrıda bulundu.

GÖSTERİCİLER KENTİ BİRBİRİNE KATTI!

Bunun üzerine, Brüksel'in merkez semtlerinden Anneessens'de toplanan göstericiler, kaldırım taşlarını fırlattı, otobüs duraklarındaki camları kırdı, bazı araçları ateşe verdi. Yangın çıkan noktalara itfaiye ekipleri sevk edildi.

TSİ 23.00 sularında olay yerine intikal eden polisle göstericiler arasında şehrin merkezindeki Lemonnier Bulvarı'nda arbede çıktı.

BÖLGEYE GİRİŞ ÇIKIŞLAR YASAKLANDI

Anneessens metro istasyonu kapatıldı, bölgeye araç girişleri yasaklandı.

Polisin 29 göstericiyi gözaltına aldığı ve bu kişilerden 26'sının reşit olmadığı öğrenildi.

Öte yandan Fransa'nın Nanterre, Marsilya, Nosiy-le-Sec kentleri başta olmak üzere sokaklarda başlayan protestolar ülke genelinde sürüyor.

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Fransa'daki olaylar Belçika'ya da sıraçadı: 29 kişi gözaltında
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