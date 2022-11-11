Fransa’dan İtalya’ya göçmen gemisi tepkisi

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, 10 Kasım'da konuk olduğu TF1 kanalında, 234 göçmeni taşıyan ve sivil toplum kuruluşu Sos Akdeniz tarafından işletilen göçmen gemisi Ocean Viking'in bugün Toulon Askeri Limanı'na varacağını aktardı.

Söz konusu göçmenlerin Fransa'da götürüldükleri idari merkezden çıkamayacaklarını ifade eden Darmanin, göçmenlerin sağlık kontrolünden sonra "tehlikeli bir kişi olup olmadığını" belirlemek için Fransa İç İstihbarat Biriminin (DGSI) incelemesinden geçeceğini, ardından iltica hakkı olup olmadığına ilişkin mülakata tabi tutulacaklarını anlattı.

Bakan Darmanin, iltica hakkı olan göçmenlerin 3'te 2'sinin aralarında Almanya, Bulgaristan, Lüksemburg, Hırvatistan ve Norveç'in de bulunduğu 9 Avrupa ülkesine gideceğini, iltica hakkına sahip olmayanların ise kendi ülkesine döneceğini ifade etti.