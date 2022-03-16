Fransa’dan Korsika’ya özerklik sinyali

Diyalog ve görüşmeler başlamadan önce de adada şiddet olaylarının yaşanmaması gerektiğini ifade eden Darmanin, adanın "özerkliğini" kabul edebileceklerini vurgulayarak, "Ancak bu özerkliğin ne olduğunun bilinmesi gerekiyor. Bunun görüşülmesi gerekiyor." ifadesini kullandı.

Gerald Darmanin, Fransa'da tutuklu bulunan bağımsızlık yanlısı aktivist Yvan Colonna'nın cezaevinde saldırıya uğramasında Fransız devletinin sorumluluğunun bulunduğunu belirtti.

Bugün ve yarın adada temaslarda bulunacak Darmanin, saldırıyı da açıklığa kavuşturmaya çalışacaklarını dile getirdi.