Fransa’dan TikTok’a soruşturma

Paris merkezli Euronews'ün haberine göre Fransız soruşturmacılar, TikTok'a çocukların ruh sağlığına etkisi nedeniyle ceza soruşturması açtı. Haberde şu detaylara yer verildi: "Fransız soruşturmacılar, video platformunun intiharı teşvik eden içeriklere izin verdiği ve algoritmalarının kırılgan gençleri kendi canlarına kıymaya yöneltebileceği iddiaları üzerine TikTok hakkında bir cezai soruşturma başlattı." Ülkede TikTok'u hedef alan bazı Fransız aileler tarafından dava açılmıştı. Çin merkezli video paylaşım ağı TikTok'un çocuklar üzerindeki psikolojik etkisine yönelik bir Fransız parlamenter de soruşturma yürütmüştü. Ayrıca benzer sorunları ayrıntılandıran Uluslararası Af Örgütü ile Fransız Senatosu tarafından yayımlanan raporlar da Fransa'da açılan soruşturmada etkili oldu.