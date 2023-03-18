Fransa’dan Türkiye’nin NATO kararına ilk yorum: Memnuniyetle karşılıyoruz

"İsveç ve Finlandiya, NATO ile önemli ve birlikte çalışabilir askeri yeteneklere sahiptir. Üyelikleri bu sebeple Avrupa-Atlantik bölgesinin ve müttefiklerin güvenliğine belirleyici ölçüde katkı sağlayacaktır." ifadelerine yer verilen açıklamada, savaşın Avrupa topraklarına döndüğü, bir bağlamda NATO'nun güçlenmesinin tüm üyelerinin çıkarına olduğu kaydedildi.

Öte yandan açıklamada, Fransa'nın, NATO'nun Temmuz 2023'te Litvanya'da düzenlenecek Vilnius Zirvesi'nde bu iki yeni müttefiki kabul edebilmesi için Türkiye ve Macaristan'ın İsveç'in katılım protokolünü onaylamasına ilişkin beklentisine yer verildi.