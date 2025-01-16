Fransa’dan Ukrayna’ya asker gönderme tatbikatı

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın akıbeti için ABD'de seçilmiş Başkan Donald Trump ile Rusya lideri Vladimir Putin arasındaki olası görüşme beklenirken Avrupa ülkelerinden ardı ardına yeni adımlar geliyor. Fransa'nın Ukrayna'ya asker gönderme senaryosuna ilişkin sonbaharda gizli bir tatbikat yaptığı ileri sürüldü. İngiltere Başbakanı Keir Starmer ise Ukrayna ile ülkesi arasında birçok alanda işbirliğini geliştirmek amacıyla hazırlanan "100 Yıllık Ortaklık" anlaşmasını imzalamak üzere başkent Kiev'e gitti. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte de yaptığı bir açıklamada, Rusya'nın artan tehdidine karşı 'ittifakın yeteri kadar hazır olmadığı' uyarısında bulunup, acilen 'savaş zamanı zihniyetine geçilmesi' çağrısında bulundu.