Fransa’dan yeni provokasyon

Terör örgütü PKK/YPG'ye verdiği destekle bilinen Fransa, yine bir skandala imza attı. Geçtiğimiz ay terör örgütü PKK/YPG mensuplarının Fransa Senatosu'nda ağırlanıp sözde onur madalyası verilmesinin yankıları sürerken, Fransız milletvekilleri yine benzeri bir olayla gündemde. İktidardaki Renaissance Partisi milletvekilleri, PKK/ YPG elebaşlarını ağırladı.Skandal görüşmeye ilişkin fotoğrafı Fransız vekil Sarah Tanzilli sosyal medya hesabından paylaştı, teröristlerle yapılan toplantıya ilişkin bilgi verdi. Mart ayında PKK/YPG mensupları Fransa Senatosu'nda ağırlanmış, teröristlere sözde onur madalyası verilmişti. Olayın ardından Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmış, skandal olay kınanmıştı. Bu arada PKK'nın Almanya'da eylem hazırlığı içinde olduğu kaydedildi. Terör örgütü, 15 Nisan'da da Düsseldorf şehrinde geniş katılımlı eylem düzenlemeye hazırlanıyor.