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Giriş Tarihi: 19.4.2023

Fransa’dan yürüyerek Mescid-i Aksa’ya gitti

Fransa’dan yürüyerek Mescid-i Aksa’ya gitti
Annesı Cezayirli olan Fransız Müslüman Neil Dauxois (26) 10 ayda 3 bin 900 kilometre yolu katederek Mescid-i Aksa'ya ulaştı. Türkiye dahil 10 ülkeden geçen Dauxois, "Yolda çok nazik insanlarla tanıştım. Onlar olmasa bunu yapamazdım. Türkiye'deyken insanlar misafirperverlik gösteriyordu. Kudüs'e ulaştığım haberi sosyal medyada yayılınca Filistinlilerin yoğun ilgisiyle karşılaştım. İnsanlar bana sarılıp öpüyordu. Sanki bir yıldız gibiyim" dedi. Ürdün Amman'da bisikleti olduğunu anlatan Dauxois'in yeni hedefi 1.5 ayda Mekke'ye hacca gitmek AA
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Fransa’dan yürüyerek Mescid-i Aksa’ya gitti
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