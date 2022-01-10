Fransa'nın 5 bölgesinde aşırı yağış ve sel için "kırmızı alarm" verildi

Meteo (Fransa Meteoroloji İdaresi), ülkenin güney batısındaki Pyrenees-Atlantique, Landes, Hautes-Pyrenees, Haute-Garonne ile Ariege bölgelerinde aşırı yağış ve sel nedeniyle "kırmızı alarm" ilan etti.

Gerd, Nord ile Aisne bölgelerinde sel riski ve Pyrenees-Orientales bölgesinde de çığ tehlikesi gerekçesiyle "turuncu alarm" verildi.

Pyrenees-Atlantiques ve Landes bölgesinde, çamur seli de görülebileceği belirtiliyor.

Yerel basın, Pyrenees-Atlantiques bölgesindeki Basque vilayetinde en az 900 haneye elektrik verilemediğini, bölgenin bazı kesimlerinde demir yolu taşımacılığına ara verildiğini, bazı kentlerde de okullara yönelik taşımacılık faaliyetlerinin iptal olduğunu yazdı.

FRANSA-ANDORRA ARASI YOLLAR KAPANDI

Pyrenees-Orientales ve Ariege valiliklerince yayımlanan ortak açıklamada, kötü hava koşulları nedeniyle ülkeyi Andorra'ya bağlayan "RN 320" ve "RN 22" yollarının kapandığı duyuruldu.

Aşırı yağışların yarına kadar devam etmesi bekleniyor.