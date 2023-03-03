Fransa’nın Afrika’ya müdahale projesini bitirdi

Afrika'daki birçok askeri darbeden sorumlu tutulan ve politikalarıyla günümüzde de kara kıtayı sömürmekle suçlanan Fransa'dan bölgeye dair yeni dönem açıklaması geldi. Gabon'a giden Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesinin Afrika politikasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Macron, ülkesinin Afrika'ya müdahale etme arzusunda olmadığını belirterek, "Fransafrik dönemi sona erdi" dedi. Afrika ülkeleriyle yeni bir sayfa açmak istediklerinin belirten Macron, Afrikalılara ait kültürel varlıkların iade edilmesi için çalışma başlattıklarını söylemişti. Fransafrik, Fransa'nın Sahraaltı Afrika ülkelerinde sömürgecilik üzerine inşa ettiği politika olarak yorumlanıyor.