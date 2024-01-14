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Giriş Tarihi: 14.1.2024 14:35

Fransa’nın denizaşırı topraklarında kırmızı alarm!

Fransa'nın denizaşırı topraklarından La Reunion'da kasırga nedeniyle kırmızı alarm verildi.

AA
Fransa’nın denizaşırı topraklarında kırmızı alarm!

Fransa'nın denizaşırı topraklarından Hint Okyanusu'ndaki La Reunion'da Belal Kasırgası nedeniyle "kırmızı alarm" verildi.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Fransa'nın denizaşırı topraklarından La Reunion'da olumsuz hava şartlarından dolayı teyakkuza geçildi.

La Reunion'a yaklaşan Belal Kasırgası nedeniyle yerel saatle 20.00'den itibaren alarm seviyesi "kırmızıya" yükseltildi.

La Reunion yetkilileri, saatteki hızı 250 kilometreye ulaşan Belal Kasırgası'na karşı alınan önlemler kapsamında yerel saatle 16.00'dan itibaren adadaki havalimanının uçuşlara kapatılacağını bildirdi.

870 bin kişinin yaşadığı adanın sakinlerine evlerinde kalmaları tavsiye edildi.

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Fransa’nın denizaşırı topraklarında kırmızı alarm!
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