Fransa’nın içme suyunda zehir çıktı!

57 AYRI PATLAYICI KALINTISI BULUNDU

Zirai kimya şirketi Syngenta tarafından pazarlanan ve tarımda kullanılan ilaç, 2020'den beri Fransa'da yasaklı olmasına rağmen yapılan araştırmalarda içme suyu şebekesinde önemli oranda tespit edildi.

Ülkede her 3 yılda bir şebeke suyunda düzenli kontroller yapan ANSES, son kontrollerde 157'den fazla pestisite rastladı. Ayrıca analizlerde ülkenin şebeke sularında Birinci Dünya Savaşı'ndan kalma 57 çeşit patlayıcı kalıntısının olduğu ortaya çıktı.

Fransa'daki ilgili kurum söz konusu bakteri ve numunelerin, insan sağlığı üzerinde kısa vadede olmasa da uzun vadede olumsuz etki bırakabileceği şüphesiyle içme sularının dikkatli şekilde tüketilmesini önerdi.