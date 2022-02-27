Fransa’nın Oscar’ı sahiplerini buldu

Fransa'nın Oscar'ı olarak bilinen Cesar Sinema Ödülleri, sahiplerine verildi. Başkent Paris
'te bu yıl 47'ncisi gerçekleştirilen törende, Fransız yönetmen Xavier Giannoli'nin yönettiği "Illusions Perdues" en iyi film ve en iyi uyarlama senaryo ödüllerine layık görüldü. Fransız yönetmen Leos Carax, "Annette" filmiyle en iyi yönetmen ödülüne layık görüldü. Bu filmde rol alan Benjamin Voisin, performansıyla en iyi umut veren erkek oyuncu seçildi. En iyi kadın oyuncu ödülü "Aline" filminde rol alan Valerie Lemercier'e verildi. Benoit Magimel da "De Son Vivant" filminde gösterdiği performansla en iyi erkek oyuncu ödülünü kazandı. Fransız yönetmenler Marie Amiguet ve Vincent Munier'in yönettiği "La Panthere des Neiges" en iyi belgesel film seçildi. En iyi yabancı film ödülü "The Father", en iyi animasyon film ödülü "Le Sommet des Dieux", en iyi kısa film ödülü ise "Les Mauvais Garçons" yapıtlarına gitti. Anamaria Vartolomei, en iyi umut veren kadın oyuncu seçildi.