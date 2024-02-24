Fransız aktris film sektöründeki cinsel saldırıları Cesars Ödülleri’ne taşıdı

Fransız sinemasının prestijli ödül töreni Cesars Film Ödülleri'nde dün akşam konuşan Judith Godreche, film sektöründeki cinsel tacizle ilgili sektör çalışanlarını sessizliklerini bozmaya çağırdı. Godreche dün akşamki konuşmasında "Bir süredir bu haber ortalıkta dolaşıyor; idealleştirilmiş babalarımızın imajı paramparça oldu, güç sarsılıyor gibi görünüyor. Gerçeğin gözünün içine bakabilmemiz, sorumluluk alabilmemiz, sorgulanan bir dünyanın aktörleri olabilmemiz mümkün mü?" ifadelerini kullandı. Godreche, sessizliğini 30 yıldır sürdürdüğünü ifade ederek "Bu kadar sevdiğimiz, bizi birbirimize bağlayan bu sanatın, genç kızların kaçakçılığına kılıf olarak kullanılmasına neden izin verelim? Bu sizin elinizde" dedi.

'ME TOO' HAREKETİ

ABD'de 2017 yılında Hollywood yönetmeni ve prodüktörü Harvey Weinstein'ın cinsel taciz ve saldırıyla suçlanması, daha sonra mahkum edilmesiyle başlayan 'Me Too' (Ben de) hareketi, tüm dünyaya yayılmış ve birçok ünlü aktrisin Weinstein'ın mağduru olduğu ortaya çıkmıştı.