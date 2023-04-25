Fransız Bakan bir siyasetçinin Komorlu göçmenlerin öldürülmesi çağrısını kınadı

Carenco, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Mayotte Eyalet Meclisi Başkan Yardımcısı Salime Mdere'nin ifadelerini kesinlikle kınıyorum." ifadesini kullandı.

Fransız Bakan, Mdere'nin sözlerinin "Cumhuriyet'e yakışmadığı" yorumunda bulundu.

Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) milletvekili Thomas Porte, Twitter'da yaptığı açıklamada, Mdere'nin ifadelerine ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduğunu bildirdi.

MDERE ÖZÜR DİLEDİ

Çok sayıda Fransız siyasetçinin tepkisini çeken Mdere sarf ettiği sözlere ilişkin yaptığı açıklamada, "Sözlerim kırdıysa, özür dilerim" ifadesini kullandı.

OLAY

Salime Mdere, kamu yayıncısı France 1 televizyonunda, Fransa'nın adada çoğunluğu Komorlulardan oluşan düzensiz göçmenleri sınır dışı etme planı hakkında açıklamalarda bulunmuş, adada Wuambushu olarak adlandırılan ancak şimdilik yerel mahkeme kararıyla askıya alınan sınır dışı etme operasyonuna direnen Komorluları "terörist" olarak nitelemişti.

Diğer göçmenlerin cesaretlenmemesi için gerekirse bazılarının öldürülmesi çağrısı yapan Mdere, şunları söylemişti:

"Bunların (Komorlu göçmenler) genç ya da çocuk olarak nitelendirilmesini kabul etmiyorum. Bunlar suçlu, haydut, teröristtir. Bazıları öldürülmeli. Sözlerimi tartarak söylüyorum, gerekirse bazıları öldürülmeli. Eğer birini öldürmesek diğerleri cesaretlenecek ve bazıları polisleri öldürmek isteyecek."

Sunucunun sözlerine tepki gösterdiği Mdere, polislerin nefsi müdafaa gerekçesiyle bu düzensiz göçmenleri öldürebileceğini savunmuştu.

Fransız yasalarına göre, halka açık bir alanda provokasyon, tehdit veya suç teşkil edici açıklamalarda bulunan kamu çalışanı bir kişi, 3 ila 5 yıl hapis ve 45 bin avroya kadar para cezasına çarptırılıyor.

YEREL MAHKEME FRANSA'NIN GÖÇMENLERİ GÖNDERME OPERASYONUNU DURDURDU

Mayotte Adası'nın başkenti Mamoudzou'daki Adli Mahkeme, Fransa'nın adada gecekonduları yıkmayı içeren bütün operasyonlarının "yasalara aykırı olduğu ve sakinlerin güvenliğini tehlikeye atacağı" gerekçesiyle askıya alınmasını kararlaştırmıştı.

Mahkemenin kararıyla yıkımın ilk ayağı başlamadan durdurulurken Bölge Valisi Thierry Suquet, kararı temyize götürdüklerini belirtmişti.

Suquet, gelecek günlerde operasyona yeniden başlayabileceklerini ifade etmişti.